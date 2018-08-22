100 дней голодовки – мир требует от Москвы освободить Сенцова

Сегодня исполняется 100 дней с начала бессрочной голодовки украинского политзаключенного, режиссера Олега Сенцова, объявленного 14 мая 2018 года с требованием освободить всех граждан Украины, осужденных в РФ до тюремных сроков по сфабрикованным делам.

Полиция Москвы задержала не менее семи участников акции на Чистопрудном бульваре в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова.

Про эти и другие акции в поддержку украинского политзаключенного пишет Укринформ.

«На Чистопрудном бульваре в Москве задержали активистов, которые устроили пикеты в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова, который уже 100 дней голодает в ямальской колонии. Полиция задержала не менее семи человек, их повезли в отделение полиции для составления протокола», – говорится в сообщении.

Первый заместитель Председателя ВР Ирина Геращенко заявила, что Российская Федерация затягивает время, говоря о невозможности освобождения Сенцова.

«То, что городит омбудсмен РФ Т. Москалькова о невозможности освобождения Сенцова и какую-то загадочную «новую правовую сделку» между РФ и Украиной – это, конечно, бред, банальное и лицемерное затягивание времени, фарс, подлость и продолжение тактики шантажа судьбами живых людей», – подчеркнула Геращенко.

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Общероссийское сетевое движение «Открытая Россия» и гражданские активисты из России, живущие в Вильнюсе, провели перфоманс-инсталляцию «Букет несвободы» возле посольства РФ, приуроченную к 100-й день голодовки украинского кинорежиссера Олега Сенцова.

«Сегодня в России мы имеем ситуацию, когда все яркое поглощено серым, а все живое закатано в асфальт. В стране сложилась нездоровая атмосфера несвободы. Наша инсталляция символизирует именно это. Мы видим живые и яркие розы, помещенные в бутылки из-под шампанского и развернуты колючей проволокой. А бутылка из-под шампанского уже давно стала в России своеобразным мемом и символом правоохранительной системы», – рассказал один из организаторов акции, заместитель председателя «Открытой России» Дмитрий Семенов.

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В Федеральной службе исполнения наказаний РФ (ФСИН) отрицают, что намеревались принудительно кормить незаконно осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова, который уже 100 дней держит голодовку в колонии.

«Распространяемая одним из членов ГНК Москвы информация о возможном принудительное кормление осужденного Сенцова О.Г. не соответствует действительности», – заявили в ФСИН.

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Во Франции художники и политики требуют освободить украинского режиссера Олега Сенцова, о чем написали в открытом письме, подчеркивая, что пленник может умереть в любой момент.

«Сегодня, в 100-й день его голодовки, мы еще раз повторяем наше обращение к европейским лидерам, чтобы они использовали всю свою власть и возможные способы давления, с помощью которых можно было бы добиться немедленного освобождения украинского режиссера Олега Сенцова», – говорится в письме.

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Омбудсмен РФ Татьяна Москалькова заявила, что обмен Олега Сенцова на российских заключенных, которые удерживаются в Украине, невозможен, поскольку он имеет гражданство и России, и Украины.

«Что касается Сенцова, Штыбликова и других, у них получилось по факту два гражданства. И согласно украинской Конституции, их граждане выдаче не подлежат на территорию России, так же, как и у нас граждане не подлежат выдаче на другую территорию. Поэтому здесь надо искать какую-то новую правовую форму», – сказала Москалькова.

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Представители украинской диаспоры, латвийские и российские активисты провели в Риге ряд акций в поддержку Олега Сенцова, голодовка которого продолжается 100 дней, и к 50-летию подавления советским режимом «Пражской весны».

Сначала активисты с латвийским, украинским и крымскотатарским флагами пришли к памятнику Свободы. Здесь были развернуты плакаты на трех языках в поддержку Олега Сенцова и других украинских политзаключенных с требованием немедленного освобождения.

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В 100-й день голодовки Олега Сенцова министр Великобритании по делам Европы и Америк Алан Данкан призвал Россию придерживаться своих международных обязательств и освободить всех украинских политзаключенных.

«Критически важно, чтобы Россия предоставила украинским официальным лицам и международным организациям безграничный доступ к господину Сенцову, господину Балуху и к 70 другим украинским политзаключенным. Никто не может быть заключенным за несогласие с незаконной аннексией Крыма. Россия должна сейчас придерживаться своих обязательств согласно международного гуманитарного права и прав человека и немедленно освободить их», – говорится в заявлении министра.

Данкан также выразил обеспокоенность относительно состояния здоровья Сенцова: «Мы остаемся крайне обеспокоены его здоровьем и тем, как с ним ведет себя российские чиновники».

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Представители Международного Комитета Красного Креста до сих пор не смогли попасть ни к Олегу Сенцову, ни к другим украинским политзаключенным в РФ и заложникам на оккупированных территориях.

«Напомнила представителям ОБСЕ и россиянам, что сегодня 100-ый день голодает Олег Сенцов. Сегодня к нему, как и к другим пленникам Кремля в РФ и на оккупированных территориях, не допущены представители МККК, ОБСЕ», – написала в Facebook первый заместитель Председателя Верховной Рады Ирина Геращенко по результатам двухдневных переговоров в Минске.

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Львовяне провели акцию в поддержку голодовки кремлевского узника Олега Сенцова под генконсульством РФ.

«Сегодня по всему миру прошли акции по массовой отправке писем в поддержку Олега в консульство Российской Федерации. Не остались в стороне и львовяне. Международный ПЕН-клуб, офис «Львов – город литературы ЮНЕСКО», Мемориальный музей тоталитарных режимов «Территория Террора» и Украинский центр Международного ПЕН-клуба присоединились к этой всемирной акции передачи писем адресату. 100-й день с начала голодовки – это критический день, это, на самом деле, точка кипения. Мы назвали свою акцию «День 100 – день солидарности с Олегом Сенцовим», – отметила глава офиса «Львов – город литературы ЮНЕСКО» Богдана Брилинська.

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Федеральная служба исполнения наказаний РФ (ФСИН) начнет принудительно кормить украинского политзаключенного Олега Сенцова, который проводит голодовку, если возникнет угроза его жизни.

«100 дней голодовки – это очень сложно, он (Сенцов – ред.), конечно, должен употреблять смеси, иначе бы уже умер. У Федеральной службы исполнения наказаний есть свой регламент, и если его жизни будет угрожать опасность, то его будут кормить принудительно», – заявил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников.

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Европейский Союз призывает Россию освободить украинского режиссера Олега Сенцова и других незаконно задержанных украинцев.

«100 дней голодовки в тюрьме, состояние здоровья Олега Сенцова быстро ухудшается. ЕС призывает Россию немедленно освободить его и всех незаконно задержанных украинских граждан в России и на Крымском полуострове», – говорится в сообщении представительства ЕС в Украине в Twitter со ссылкой на Хюга Мингарелли.

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Украинский режиссер Олег Сенцов, который 100 дней голодает в российской колонии, требуя освободить всех политзаключенных, осознает возможные последствия длительного голодания для здоровья и «понимает, что его могут не спасти».

«Мне кажется, что Олег прекрасно понимает ситуацию и в курсе всех последствий, к которым может привести его бессрочная голодовка. Он оценивает свое состояние как передкритичное. Я сначала не поняла, переспросила, он говорит: следующая стадия моего состояния может стать критической, и тогда меня должны будут отвезти в больницу, в реанимацию. Олег понимает, что его могут не довезти, и в реанимации его могут не спасти», – заявила в эфире проекта Радио Свобода Радио Крым.Реалии российская правозащитница Зоя Светова, которая 14 августа посетила Сенцова в колонии.

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Президент Украины Петр Порошенко подчеркивает, что весь мир требует освобождения украинского кинорежиссера Олега Сенцова, незаконно заключенного в России.

«Сегодня весь мир говорит имя Олега Сенцова. Говорит, требуя его освобождения. Нет никаких международных переговоров, ни одной встречи, когда бы я не обращался к мировым лидерам, призывая их активнее давить на Кремль, чтобы освободить Олега и всех наших пленников», – написал глава государства в Twitter.

Сегодня весь мир говорит имя Олега Сенцова.



Говорит, требуя его освобождения.



Нет никаких международных переговоров, ни одной встречи, когда бы я не обращался к мировым лидерам, призывая их активнее давить на Кремль, чтобы освободить Олега и всех наших пленников. pic.twitter.com/gGQ5DllGVB — Петр Порошенко (@poroshenko) 21 августа 2018 г.

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Многочисленная акция в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова, который уже 100-й день голодает в российской колонии, прошла в Праге.

Посол Украины в Чешской Республике Евгений Перебийнис разместил фото с мероприятия в Twitter и подписал: «Акция перед российским посольством в 50-ю годовщину оккупации Чехословакии в 1968 году».

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Под посольством РФ в Киеве активисты провели акцию солидарности с украинским режиссером, политзаключенным Кремля Олегом Сенцовим.

К большому сожалению, сегодня имеем десятки политзаключенных, мы знаем, что режим так же пытается стоять до конца. Умолять режим – это то же самое, что и ожидать милосердия от серийного убийцы, который получает удовольствие от пыток. Единственное, что может на них повлиять, – это общественное мнение, именно поэтому мы здесь. Для того, чтобы напомнить, что мы, собственно, помним и ждем освобождения политзаключенных», – заявил во время акции вице-президент Украинского центра ПЕН-клуба Николай Рябчук.

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Посол Украины в США Валерий Чалый призвал соотечественников поддержать на странице администрации Трампа петицию с призывом спасения украинского политзаключенного Олега Сенцова, который голодает уже 100 дней.

«Позиция США очень четкая (Россия должна отпустить Сенцова немедленно). Очевидно, что и та петиция на сайте Белого дома... это будет дополнительный сигнал народа, и позиция аполитична. Я думаю, что именно позиция США должна быть здесь решающей. Соединенные Штаты имеют влияние, они помогают Украине. И думаю, еще один важный момент в том, что никогда Украина не была настолько под вниманием США и конгресса, и исполнительной власти», – заявил Чалый на пресс-конференции в Укринформе.

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Министерство иностранных дел Украины призывает международные организации и партнеров усилить давление на Россию для освобождения украинского режиссера Олега Сенцова, который голодает уже 100 дней.

«100 дней голодает О.Сенцов. Страшная цифра. Человеческая жизнь – наивысшая ценность. Требуем от РФ немедленно освободить Олега. Обращаемся к нашим партнерам и международным организациям усилить давление на РФ ради спасения Олега Сенцова и освобождения украинских политзаключенных в РФ», – написала пресс-секретарь МИД Марьяна Беца в Twitter.

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За прошедшие сто дней 42-летний Сенцов потерял в весе около 30 килограммов. На фоне голодания у него обострилось хроническое заболевание сердца и появились проблемы с печенью, почками, началась анемия, онемение конечностей, пульс упал до 40 ударов в минуту.

Несмотря на состояние здоровья Олега Сенцова, усилия, предпринимаемые Украиной (в частности конкретные списки осужденных в Украине российских граждан, предлагаемых на обмен) переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным президенту Франции Эммануэля Макрона, канцлера ФРГ Ангелы Меркель, вопрос освобождения Сенцова и других украинских политзаключенных до сих пор не имеет ясных перспектив.

Международный ПЕН-центр 14 августа начал марафон написания писем в поддержку Сенцова. Ожидается, что Центры ПЕН со всего земного шара 21 августа в 11:00 на 100-й день голодовки Сенцова, распечатают и принесут эти письма в консульства и посольства РФ в своих странах.

Под посольством России в Киеве 21 августа запланирована акция «Солидарности с Олегом Сенцовим».

Как сообщалось, украинский режиссер из Крыма Олег Сенцов, незаконно осужденный в РФ к 20 годам колонии, 14 мая 2018 года объявил голодовку, требуя освободить всех украинцев-политзаключенных Кремля.

8 августа его сестра Наталья Каплан сообщила, что состояние здоровья Сенцова катастрофическое. 14 августа Олег Сенцов рассказал российской правозащитнице Зое Световой, что его состояние «передкритичное».

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