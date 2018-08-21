Загадочные машины под стенами львовской Ратуши. Тайная встреча Матиоса с Садовым?

8 августа во время визита во Львов Главного военного прокурора Анатолия Матиоса по поводу представления прокуроров Западного региона и Львовского гарнизона на брифинге присутствовали председатель ЛОГА Олег Синютка и председатель Львовского облсовета Александр Ганущин. По неизвестным причинам отсутствовал городской председатель Львова Андрей Садовый. В то же время автомобиль, предположительно из кортежа Матиоса, внимательные прохожие видели под стенами Ратуши.

Об этом стало известно из фотографий, которые попали в распоряжение редакции.

На фото хорошо заметно, что возле входа во Львовский городской совет на пл. Рынок остановились два внедорожника. Похожие автомобили в тот же день были обнаружены в кортеже Анатолия Матиоса.

Следует особо подчеркнуть, что под стенами Ратуши парковки автотранспорта строго запрещена и не практикуется даже городским председателем. Разрешение на заезд на пл. Рынок можно получить только в исключительных случаях. Поэтому, можно предположить, такой случай как раз произошел, и он, странным образом, совпал с визитом Главного военного прокурора.

Также, отметим, что въезд на Рынок отгорожен болардами, проезд мимо которых возможен только по специальному согласию от ЛГС.

Что за загадочные машины попали на центральную площадь Львова в тот день, кто давал разрешение на их проезд в специальную зону, были ли это машины из кортежа Матиоса и сам ли он приезжал на них, состоялась ли встреча Матиоса с Садовым, почему ее держат в тайне и почему Андрей Иванович не присутствовал наряду с руководителями областной администрации и совета на представлении прокуроров?

Все это попытаемся узнать, отправив запросы во Львовский городской совет и Военную прокуратуру.

Попутно отметим, что целью визита в мэрии могло бы стать расследование масштабного задержания в деле со взятками высших должностных лиц команды Андрея Садового. Так 17 ноября был задержан в момент получения денежного вознаграждения начальника управления жилищного хозяйства департамента жилищного хозяйства так инфраструктуры Львовского городского совета Юрия Гольца. Одновременно были проведены обыски и в кабинете заместителя городского председателя Виктора Пушкарева.

На момент задержания Юрий Голец уже находился под следствием по делу трагедии на Грибовичской свалке. Чиновнику избрана мера пресечения в виде личного обязательства, но первый раз не отстранен от должности.

Голец впоследствии был отстранен от работы в мэрии, а Пушкарев так и не вернулся в свой кабинет, сославшись на состояние здоровья.

После расследования дело Гольца направлено на рассмотрение во Франковском районном суде г. Львова. Сначала его взяли под стражу, затем освободили под залог в 2 млн грн, а впоследствии размер залога уменьшен до суммы чуть более 100 тыс. грн. Рассмотрение дела продолжается до сих пор, причем оно продвигается очень вяло. Заседания созываются только для продолжения обязательств для подсудимого. Последним определением суда они были продлены до 24 сентября 2018 года.

Напомним, 8 августа, находясь во Львове, Янукович назначил новых руководителей военной прокуратуры Западного региона и Львовского гарнизона, а предыдущих переназначил на высшие должности.

Аналитическая группа ИА ZIK

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