Из-за бюрократии в Минздраве женщина, которая нуждается в трансплантации, не может получить нужной помощи

Чтобы привлечь внимание к проблеме своей тяжелобольной матери Илья Гергало пришел праздновать свой шестой день рождения под стены Минздрава. У женщины – острая лейкемия, больная нуждается в немедленной трансплантации. Для этого уже нашли и средства, и клинику в Беларуси, однако из-за бюрократии женщина не может отправиться на лечение.

Об этом говорится в сюжете проекта «Первые о главном» на телеканале ZIK.

Под Министерством здравоохранения свой шестой день рождения, с тортом и цветными шариками, отпраздновал Илья Гергало. У его мамы – Оксаны острая лейкемия, без операции, до следующего сыновнего дня рождения женщина может не дожить.

«Для того, чтобы выздороветь, мне нужна трансплантация костного мозга, которой у нас в Украине не делают. Мы нашли клинику в Беларуси, меня там взялись лечить», – говорит Оксана.

В бюджете Минздрава заложены средства на лечение пациентов за рубежом. Однако под финансирование этой программы семья Гергало не попала – на учет Оксану ставили четыре месяца, вместо протокольных двадцати дней. Несмотря на это активисты уверяют: выход у семьи есть.

«В случае Оксаны вообще проще. Там, в клинике, куда она едет, уже есть средства, которые остались после предыдущего пациента. Он не дождался операции и осталось более 200 тысяч долларов», – рассказывает председатель национального движения «За трансплантацию» Андрей Юреєв.

Впрочем, воспользоваться деньгами ни клиника, ни пациентка не могут – не хватает справки, которая подтвердила бы необходимость операции. Однако когда женщина ее получит – в Минздраве не отвечают. Взамен предлагают обращаться в пресс-центр, но все попытки туда дозвониться – бесполезны.

Отец Оксаны – Анатолий Власик под Минздрав пришел с палаткой. Говорит: если не получит ответа от министерства и разрешения на лечение больного за рубежом, останется ночевать здесь.

«Если моя дочь будет умирать – я буду здесь, я с этого места не сойду, я буду там жить», – уверяет Анатолий.

Вместе с семьей Оксаны под стены учреждения пришли родственники и других тяжелобольных пациентов, которые также требуют немедленных операций заграницей. Люди говорят, что такое ожидание – это своеобразная «очередь смерти». Не все в ней дождутся положительного ответа Минздрава.

К слову, программа лечения украинцев за рубежом действует в Украине уже более 10 лет. Как сообщается на сайте Министерства здравоохранения Украины, среди самых распространенных причин для отправления больных за границу – потребность в трансплантации костного мозга.

Анастасия Среда, «Первые о главном»

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