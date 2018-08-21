И. Геращенко в Минске призвала Кремль освободить заключенного в «ДНР» Асеева

Первый заместитель Председателя Верховной Рады Ирина Геращенко призвала Россию повлиять на своих марионеток в так называемой ДНР и прекратить пытки и освободить журналиста Станислава Асеева.

Об этом Ирина Геращенко написала на своей странице в Facebook по результатам двухдневных переговоров рабочих групп ТКГ в Минске.

«Призвала РФ применить свое безусловное влияние на своих марионеток, прекратить пытки журналиста, которого под давлением заставляют не «признаваться» на российские пропагандистские камеры в «шпионаже», и немедленно освободить журналиста», – отметила парламентарий.

Также Геращенко проинформировала координатора ОБСЕ Тони Фриша об обращении неправительственных организаций и украинских СМИ к ОБСЕ относительно требований посетить журналиста Асеева.

Кроме того, она подчеркнула, что в Минске «тщательно обсудили будущий визит Фриша в тюрьмы на оккупированных территориях, запланированный на начало сентября.

По ее словам, украинская сторона настаивает, чтобы Фриш посетил всех украинских военных, которых долгие годы незаконно удерживают бандформирования и которые не имеют права на телефонный звонок семьям, на письма и передачи.

Парламентарий добавила, что в украинских тюрьмах Фриш, как и представители МККК, имеют беседы с содержащимися в формате тет-а-тет, поэтому Украина настаивает, что и на оккупированных территориях координатор ОБСЕ должен встретиться с заложниками без «надзирателей».

Как сообщил в июле этого года бывший депутат Верховной Рады Егор Фирсов, однокурсник Асеева, боевики «ДНР», которые незаконно удерживают журналиста в Донецке, пытаются представить его «шпионом» и шантажируют возможным задержанием матери. В частности, как отметил Фирсов, террористы якобы нашли дневник Асеева и публикуют из него отдельные разделы. По данным политика, цель боевиков – убедить всех, что Асеев не журналист, а шпион. Одновременно Фирсов сообщил, что настоящий дневник Асеева находится у него.

Боевики хотят осудить Асеева по обвинениям в шпионаже. За так называемыми местными законами «ДНР», ему грозит 20 лет тюремного заключения или даже смертная казнь, если «преступление» было совершено во время войны.

В начале июля 2018 года Асеев, по информации Фирсова, объявил голодовку.

17 августа телеканал «Россия-24» показал сюжет, в котором пленный журналист Станислав Асеев якобы подтверждает, что работал на украинскую разведку. Боевики впервые показали Асеева с момента задержания.

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