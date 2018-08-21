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вторник, 21 августа, 2018, 14:52 События
Впервые за девять лет 24 августа в параде в Киеве примут участие чрезвычайники

Подразделения МВД готовятся к участию в параде по случаю 27-й годовщины независимости Украины. Общее количество личного состава подразделений МВД, привлеченных к военному параду составляет более 850 человек.

Об этом сообщает департамент коммуникации МВД Украины

В частности, это нацгвардейцы батальона «Почетный караул» воинской части № 3027, пограничники, сотрудники службы гражданской защиты Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, курсанты Национальной академии внутренних дел, Академии Государственной пограничной службы, Харьковского национального университета гражданской защиты и Академии НГУ.

При этом, работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям примут участие в параде впервые за девять лет.

Напомним, с 22 августа подразделения МВД будут переведены на усиленный вариант несения службы.
МВДпарадДень Независимостиновости Украины
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2018-08-21 15:45 :21