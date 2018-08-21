Впервые за девять лет 24 августа в параде в Киеве примут участие чрезвычайники

Подразделения МВД готовятся к участию в параде по случаю 27-й годовщины независимости Украины. Общее количество личного состава подразделений МВД, привлеченных к военному параду составляет более 850 человек.
Об этом сообщает департамент коммуникации МВД Украины
В частности, это нацгвардейцы батальона «Почетный караул» воинской части № 3027, пограничники, сотрудники службы гражданской защиты Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, курсанты Национальной академии внутренних дел, Академии Государственной пограничной службы, Харьковского национального университета гражданской защиты и Академии НГУ.
При этом, работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям примут участие в параде впервые за девять лет.
Напомним, с 22 августа подразделения МВД будут переведены на усиленный вариант несения службы.