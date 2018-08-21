Военный корреспондент уверен, что на войне нет места «заробитчанам» и немотивированным людям

На войне нет места «заробитчанам», призывникам и немотивированным людям. Они не только сами погибнут, а еще и подставят все подразделение.

Об этом в эфире программы «DROZDOV» на телеканале ZIK рассказал бывший доброволец, военный фотограф и документалист Олесь Кромпляс.

Напомним, в конце апреля на Донбассе завершилась антитеррористическая операция, и начался новый формат под руководством Объединенных сил.

«Если ты не хочешь идти на фронт, боишься или не можешь – не иди, не подставляй других – такова моя позиция. Никогда на войне нет места «заробитчанам», призывникам и тем, кто не хочет туда идти, то есть немотивированным людям. Из-за того, что они не только сами погибнут, а еще подставят все подразделение», – убежден бывший доброволец.

Также, по его словам, не надо ходить завернутым в сутану, посыпать голову пеплом и говорить, что вот, у нас война. Конечно, надо отдыхать, но все зависит от ситуации на фронте. Сейчас все решается в политической плоскости, и для этого нужна воля людей, чтобы заставить политиков работать.

«Меня постоянно пресса спрашивала, что вы чувствуете, когда видите людей, которые отдыхают во время войны? Я говорил, что я ничего не чувствую, пусть люди отдыхают. Человек нуждается в хорошем отдыхе для того, чтобы потом лучше работать и потом большие налоги платить. Но просто сейчас немного другая ситуация, и должна быть низовая инициатива», – ответил Кромпляс.

Отвечая на вопрос ведущего о том, как к этому относятся люди, для которых война стала постоянным состоянием, господин Кромпляс сказал, что, конечно, возмутительно, что все спокойно, и что им не уделяют внимания, но к этому они уже привыкли.

«Их ощущения пропорциональны событиям на фронте. Я не могу отвечать за всех, но там остались только високовмотивированные люди и профессионалы, которые выполняют свою работу и знают всю опасность. Конечно, они бы хотели, чтобы их почитали лучше, но для них это не основное», – прокомментировал гость программы.

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