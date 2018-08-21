В Индонезии опять землетрясение: более 400 тыс. человек покинули дома

На индонезийском острове Ломбок продолжаются подземные толчки, 430 тыс. жителей были вынуждены оставить свои жилища.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина, со ссылкой на сингапурское издание «Стрейтс таймс».
Власти и гуманитарные организации Индонезии мобилизуют силы для оказания помощи пострадавшим в результате очередного землетрясения в районе острова Ломбок.
По последним данным, новое землетрясение на острове в воскресенье унесло жизни по меньшей мере 10 человек. В то же время, как заявил журналистам представитель Агентства по чрезвычайным ситуациям Индонезии, количество жертв продолжает расти, толчки продолжаются».
Он сообщил, что власть активизирует усилия для восстановления разрушенных домов, больниц и школ.
В экстренных службах обеспокоены тем, что сохраняется нехватка продовольствия, питьевой воды и укрытия для более 430 тыс. лиц, вынужденных покинуть свои жилища.
По данным «Стрейтс таймс», стоимость восстановления разрушенных объектов в этом регионе достигнет около $480 млн.
29 июля и 5 августа на Ломбоке также происходили сильные землетрясения, причем землетрясение 5 августа привело к гибели более 480 человек.
Индонезия расположена в сейсмически опасной зоне – в так называемом Тихоокеанском вулканическом огненном круге. В нем происходит множество землетрясений и извержений вулканов.