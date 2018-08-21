В Украине на 9% сократилась добыча угля

Угледобывающие предприятия Украины в январе-июле 2018 года сократили добычу рядового угля на 9,1% (на 1,906 млн т) в сравнении с аналогичным периодом 2017 года – до 19,142 млн т.

Об этом агентству сообщили в Министерстве энергетики и угольной промышленности, передает «Экономическая правда».

Согласно сообщению, добыча коксующегося угля сократилась на 10,4% – до 3,621 млн тонн, энергетического – на 8,7%, до 15,52 млн т.

В июле-2018 добыча рядового угля выросла на 1,2% по сравнению с аналогичным месяцем 2017 года – до 2,644 млн тонн.

Угледобывающие предприятия, входящие в сферу управления Минэнергоугля, за семь месяцев сократили добычу на 10,3% – до 2,471 млн т.

Шахты Донецкой области за семь месяцев текущего года обеспечили добычу 6,602 млн т угля (-7,7% к январю-июлю 2017 года), Луганской – 317 тыс. тонн (-79,4%), Днепропетровской – 11,213 млн т (-2%), Львовской – 943,5 тыс. тонн (+11,8%), Волынской – 65,8 тыс. тонн (-1,9%).

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