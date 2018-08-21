В Минсоцполитики опровергли слухи, что пенсионерам придется выбирать между пенсией и работой

Проведенная пенсионная реформа не предусматривает необходимости выбора между пенсией и зарплатой для работающих пенсионеров.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.

«В течение двух месяцев в некоторых СМИ распространяется информация, что якобы после проведения пенсионной реформы работающим пенсионерам придется выбирать между пенсией и заработной платой.

При этом делается ссылка на Министерство социальной политики, Кабинет Министров Украины, их должностных лиц. Министерство социальной политики Украины официально сообщает, что указанная информация не соответствует действительности. Проведенная пенсионная реформа не предусматривает необходимости выбора между пенсией и зарплатой для работающих пенсионеров. Наоборот, именно для того, чтобы прекратить дискриминацию работающих пенсионеров и была проведена пенсионная реформа», – подчеркнуто в сообщении.

«Стоит отметить, что одним из результатов пенсионной реформы стала отмена 15-ти процентного уменьшения пенсионных выплат работающим пенсионерам с первого октября 2017 года. Также отмечаем, что ни Правительство, ни Министерство социальной политики не имеют никаких планов относительно ограничения прав работающих пенсионеров», – подытожила пресс-служба ведомства.

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