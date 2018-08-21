В Москве задержали участников акции в поддержку Сенцова

На Чистопрудном бульваре в Москве задержали активистов, устроивших одиночные пикеты в поддержку украинского политзаключенного, режиссера Олега Сенцова, который уже 100 дней голодает в ямальской колонии.

Об этом информирует «Новая газета».

Отмечается, что полиция задержала по меньшей мере семь человек, их повезли в отделение полиции для составления протокола.

Всего на акцию пришло около 30 человек, некоторые из них держали плакаты в поддержку осужденного режиссера.

Фото: Мария Ефимова/«Новая газета»

«Жутко было читать про это голодание. В какой-то момент я начал звонить своим друзьям, мы стали обсуждать, что делать. Мы пели песни у памятника Маяковскому, потом ребята из «Мемориала» сделали подборку фильмов про Сенцова и других украинских политических заключенных. Мы праздновали день рождения Сенцова, но все это такие всплески, хочется, чтобы пришло много народа, но люди боятся выйти, потому что сейчас законы, которые ограничивают выход на улицу. В случае с голодающим человеком говорить о каком-либо согласовании уже никак нельзя. Я начал думать о том, чтобы просто собраться возле Грибоедова, особо не обсуждая вопрос санкционности, а просто выйти на площадь», – объясняет один из пикетчиков, музыкант Алексей Беленкин.

Ранее ассоциация «Свободное слово» провела одиночные пикеты у памятника Пушкину в Москве. В нем принимали участие переводчики Любовь Сумм и Наталья Мавлевич, писательница Людмила Улицкая, литературовед Мариэтта Чудакова и другие.

Ассоциация «Свободное слово» проводит серию одиночных пикетов за обмен узников России и Украины в 100-й день голодовки Олега Сенцова pic.twitter.com/dbXuYXwBOQ — МБХ Медиа (@MBKhMedia) 21 августа 2018 г.

Акция в поддержку Сенцова также прошла в Казани. Там активисты «Открытой России» растянули баннер с надписью «Свободу Сенцову. 100 дней» недалеко от Казанского кремля.

Фото: Telegram-канал «Надоел для СМИ»

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