В Львове цыган-грабителей «крышевал» капитан полиции

На железнодорожном вокзале во Львове каждый день можно увидеть немало людей ромской национальности, которые просят деньги. Но выяснилось, что часть из них «крышевал» капитан полиции, которому они отдавали часть заработка.

Об этом шла речь в программе новостей «О главном. Львов» на телеканале ZIK.

Недавно львовянка София увидела, как в самом центре города женщины-ромы хотели ограбить иностранку. Она рассказала, что помогла девушке, хотя воровки на нее даже не реагировали.

«Одна цыганка закрыла портфель шарфом, а другие подошли к ней и начали легонько лезть в ее рюкзак. Я начала кричать им: «Что вы делаете?» но они не прекратили. Только обернулись и сказали мне: «Все хотят кушать», – рассказала очевидица София Ворончук.

Их было шестеро, и когда девушка пригрозила полицией, они оставили свою жертву. В ответ, ринувшись с угрозами на отважную спасительницу. Активисты отмечают, такие воришки агрессивные, неуправляемые и чувствуют себя безнаказанными.

«На железнодорожном вокзале на горячем ловили группу «трудолюбивых цыганок». Но никакого результата не было. В нашей группе есть активист, который говорил, что их «крышуют» именно в Железнодорожном районе. Потому что он не верил, что их просто так никто не наказывает, потому что всех сажают, а тех нет», – отметила активистка, основательница объединения «Л.А.В.Ц.И.» Роксолана Лисовская.

Опасения активистов не были безосновательными, потому что группа цыганских воровок таки имела своего патрона при погонах.

«Злоумышленницы совершали кражу, а суммы бывали разные. Бывало и тысяча долларов, и несколько тысяч долларов. Могли и 20, 30, 50 гривен платить, по-разному было. После совершения кражи половина похищенной суммы передавалась работнику полиции за, так называемое, «крышование», – прокомментировал начальник Управления департамента внутренней безопасности Нацполиции Роман Рыбицкий.

Задержали «крышователя», который, кстати, имеет звание капитана, на горячем. Воровки передавали полицейскому долю награбленного. Все четверо – жительницы Закарпатья.

«Сорокалетний работник полиции, старший оперуполномоченный Железнодорожного отдела полиции. Стаж работы – более 20 лет. Значительных успехов в служебной деятельности у него не было», – сказал Рыбицкий.

Если вина оперативника будет доказана, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, в Черновцах задержан за взятку майор полиции «крышевал воров, а сотрудники Службы безопасности Украины в Киевской области разоблачили механизм реализации наркотиков, организованный работниками одного из отделов криминальной полиции области.

Виктория Мацькович, Вадим Кальченко. «О главном. Львов»

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.