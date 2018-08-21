В Конго вернулся смертоносный вирус, уже убивший 55 человек

В Демократической Республике Конго в результате эпидемии Эбола, вспышка которой 1 августа зафиксирована в регионах Северное Киву и Итури, умерло 55 человек.

Об этом сообщает TVN 24 со ссылкой на Министерство здравоохранения ДРК.

Кроме смертей, в Демократической Республике Конго зафиксировано 96 случаев заражения вирусом Эбола, с чего медиками подтверждено 69 случаев, а еще 27 человек находятся под наблюдением.

С середины августа в Демократической Республике Конго используют экспериментальные лекарства mAb114 против болезни, вызванной вирусом Эбола. Лекарство разработали в Соединенных Штатах Америки. Для их создания использовали антитела человека, пережившего эпидемию 1995 года в городе Киквит, на западе страны. Во время обследования обезьян терапия продемонстрировала 100% эффективность. Несколько дней назад начато введение экспериментальной вакцины. Как сообщало Министерство здравоохранения страны в понедельник ее получило 1273 человек.

В начале августа власти ДРК сообщила об эпидемии болезни, вызванной вирусом Эбола. Это произошло всего неделю после того, как объявлено о завершении борьбы с предыдущей эпидемией, которая началась в мае и продолжалась около месяца. Тогда погибли 33 человека, а экспериментальную вакцину получили 3300 человек. В результате эпидемии Эбола в 2013-2016 гг. в Гвинее, Либерии и Сьерра-Леоне погибло 11,3 тыс. лиц. Теперешняя вспышка Эбола в ДРК – уже десятая с 1976 года. Эбола передается через непосредственный контакт с кровью или другими жидкостями организма инфицированных людей и животных. Она не распространяется воздушно-капельным путем. Вирус способен выживать в организме до одного года и может передаваться половым путем.

Напомним, 16 августа, сообщалось о 42 смертельных случаях в результате заражения вирусом Эбола в Республике Конго.

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