Украинских специалистов по обезвреживанию СВУ теперь будут готовить саперы ВС Украины

В Центре разминирования ГУ оперобеспечения Вооруженных сил Украины (г.Каменец-Подольский, Хмельницкая обл.) состоялась официальная церемония передачи Программы подготовки специалистов по обезвреживанию самодельных взрывных устройств (СВУ) от команды учебно-тренировочной миссии операции «UNIFIER» Вооруженных сил Канады военнослужащим украинского Центра разминирования.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

«Отныне подготовка специалистов по обезвреживанию самодельных взрывных устройств в соответствии со стандартами государств-членов НАТО полностью будет осуществляться украинскими военными саперами. В то же время, канадские инструкторы продолжат свое пребывание в Центре разминирования, но уже в роли консультантов и наблюдателей», – сообщается в понедельник на сайте Минобороны Украины.

«Мы многому научились у наших канадских коллег, а главное мы стали настоящими друзьями. Подытоживая наше сотрудничество, я с уверенностью могу сказать, что знания и профессиональные навыки, которые мы приобрели во время проведения курсов, помогут не только нашим военнослужащим при выполнении боевых задач, но и спасут от взрывоопасных предметов гражданских жителей горячих точек Украины и мира», – отметил в своей речи начальник Центра разминирования полковник Владимир Родиков.

В рамках учебно-тренировочной миссии операции «UNIFIER», которая является миссией ВС Канады для поддержки сил безопасности в Украине, контингент 2-й Объединенной оперативно-тактической группы, с сентября 2015 года осуществляет подготовку военнослужащих ВС Украины навыкам оператора и помощника оператора по обезвреживанию самодельных взрывных устройств.

Всего за это время подготовлено 345 украинских военнослужащих.

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