Ученые раскрыли тайну черного египетского саркофага

Ученые раскрыли тайну найденного в Египте 2000-летнего черного саркофага с красной жидкостью.

Об этом сообщает Лига со ссылкой на Associated Press.

Саркофаг обнаружили в июле в египетском городе Александрия. В саркофаге были найдены человеческие останки и неизвестная красная жидкость.

Специалисты провели ряд исследований и установили, что обнаруженные скелеты принадлежат 20-летней женщине и двум мужчинам в возрасте до 30 и 40 лет. В Министерстве по вопросам старины уточнили, что похороненные принадлежали к знати.

Ученые обнаружили на одном из черепов следы хирургического вмешательства, а на некоторых костях – частицы золота. Специалисты также утверждают, что неизвестная красная жидкость оказалась сточными водами.

Саркофаг обнаружили в июле 2018 года. Необычная жидкость в саркофаге вызвала много предположений о ее происхождении и свойствах.

