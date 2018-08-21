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вторник, 21 августа, 2018, 10:01 Мир
Ученые раскрыли тайну черного египетского саркофага

Ученые раскрыли тайну найденного в Египте 2000-летнего черного саркофага с красной жидкостью.

Об этом сообщает Лига со ссылкой на Associated Press.

Саркофаг обнаружили в июле в египетском городе Александрия. В саркофаге были найдены человеческие останки и неизвестная красная жидкость.

Специалисты провели ряд исследований и установили, что обнаруженные скелеты принадлежат 20-летней женщине и двум мужчинам в возрасте до 30 и 40 лет. В Министерстве по вопросам старины уточнили, что похороненные принадлежали к знати.

Ученые обнаружили на одном из черепов следы хирургического вмешательства, а на некоторых костях – частицы золота. Специалисты также утверждают, что неизвестная красная жидкость оказалась сточными водами.

Саркофаг обнаружили в июле 2018 года. Необычная жидкость в саркофаге вызвала много предположений о ее происхождении и свойствах.
Египетархеологияновости мира
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2018-08-21 10:59 :02