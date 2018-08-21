У жертвы отравления «Новичком» начались проблемы со зрением

Жертва отравления нервно-паралитическим веществом «Новичок» в Великобритании Чарли Роули вернулся в больницу из-за проблем со зрением.

Об этом, ссылаясь на брата пострадавшего, пишет The Guardian, передает «Украинская правда».

Старший брат Роули, Мэтью, утверждает, что у Чарли возникли дополнительные проблемы через месяц после того, как его выписали из районной больницы Солсбери, где его лечили от последствий отравления нервно-паралитическим веществом.

Мэтью Роули заявил, что его брата увезли в больницу в выходные, и его зрение продолжает ухудшаться.

«Он просто сказал мне, что теперь он не может видеть, у него помутнение зрения. Это не очень хорошо. Он сбит с толку. Его подруга умерла, он только вышел из комы. Его выписали из отделения интенсивной терапии, и он внезапно вернулся в отделение ИТ», – сказал он.

При этом Роули не смог подтвердить или опровергнуть, что нынешнее состояние его брата связано с отравлением.

«Я не врач. Я не могу сказать. Я не хочу сеять панику», - сказал он, отметив, что эти события совпали во времени.

Ранее в британской полиции рассказали, что мужчина и женщина отравились нервно-паралитическим веществом «Новичок» после контакта с зараженным предметом.

Двух человек в бессознательном состоянии было обнаружено в соседнем городе Солсбери, где в начале марта были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок» бывший сотрудник ГРУ РФ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

45-летний Чарли Роули пришел в сознание в результате «незначительного, но существенного улучшения». Его партнерша, 44-летняя Дон Стерджесс умерла в воскресенье вечером после отравления в городе Эймсбери 30 июня.

Британия утверждает, что за отравлением стоит Россия, поскольку использованное нервно-паралитическое вещество было разработано Советским союзом. В Москве обвинения отрицают.

В течение нескольких недель британские службы очищали места, где находились Скрипали в день отравления, и где мог оставаться нервный агент.

18 мая стало известно, что Скрипаль вышел из больницы. Юлию Скрипаль выписали 9 апреля.

Полиция продолжает расследование инцидента.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.