У Харьковского авиазавода появился инвестор из США

На Харьковский авиационный завод заходит крупный американский инвестор.

Об этом сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в США Валерий Чалый, пишет Укринформ.

«Я не буду говорить детали, но крупный инвестор уже заходит на украинский рынок для совместного производства самолетов», – сказал он.

На уточняющий вопрос посол ответил, что соглашение предусматривает совместное строительство самолетов для третьих стран.

«Я могу сказать, что это Харьков. Это восстановление трех тысяч рабочих мест на соответствующем заводе в Харькове... Заходит американская компания, которая совместно будет производить самолеты для третьих стран», – добавил Чалый.

Он также напомнил, что недавно ГП «Антонов» подписал соглашение о сотрудничестве в области авиастроения с американской компанией Boeing.

По мнению Чалого, государственная политика Украины должна быть направлена на привлечение инвесторов в авиационную отрасль. «Я вижу недостаточность координации именно с украинской стороны сейчас. Я задавал этот вопрос и буду его ставить на встречах с премьер-министром, с представителями правительства, с президентом мы говорили об этом. Появляются возможности – мы должны активно туда заходить, потому что конкуренция на американском рынке огромная, но Украина имеет потенциал», – отметил посол.

Как известно, Харьковский авиационный завод (ХАЗ) – одно из предприятий авиационной промышленности Украины – объединение нескольких заводов, обеспечивающих полный цикл работ по серийному производству, доработке и техническому обслуживанию в процессе эксплуатации произведенных самолетов. Предприятие имеет сертификаты об одобрении производства, выданные Госавиаслужбой Украины и Авиационный реестр Межгосударственного авиационного комитета (АР МАК), а также заключение по организации системы качества Бюро Веритас.

По состоянию на 2018 год Харьковское государственное авиационное производственное предприятие имеет наибольшую в стране задолженность перед работниками по заработной плате.

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