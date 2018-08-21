Труханов остров в Киеве осенью станет центром спортивных мероприятий. Программа

На Трухановом острове посреди Днепра в Киеве с августа и до конца 2018 года будут проходить спортивные мероприятия для всех желающих.

«С целью популяризации и развития физической культуры и спорта в Киеве на Трухановом острове с августа до 31 декабря пройдут спортивные мероприятия «Остров здоровья». Перечень этих мероприятий утвержден распоряжением КГГА», – сообщают на сайте Киевской городской государственной администрации.

В частности, киевляне и гости столицы смогут принять участие в таких событиях:

«Спорт за чистый Киев» – с 20 августа по 16 сентября;

«Autumn meetings» – с 17 сентября до 15 октября;

«Осень спортивная» – с 16 октября до 14 ноября;

«Island of sport» – с 15 ноября до 14 декабря;

«Астіve winter» – с 15 декабря до 31 декабря.

А 8-9 сентября на Матвеевском заливе, 28-А состоится регата с байдарками и каноэ – всеукраинские соревнования, посвященные воинам-интернационалистам.

Кроме того, 8 сентября в 11:00,в рамках проекта STAR плогинг на Трухановом острове к экологическому забегу марафона присоединятся Олимпийские и Паралимпийские чемпионы, блогеры, теле - и радиоведущие, звезды шоу-бизнеса, политики, представители бизнеса и активной общественности. Они пробегут установленную дистанцию, убирая на своем пути мусор.

С инициативой организовать «Остров здоровья» выступил общественный союз «Труханов остров».

Департаменту здравоохранения КГГА поручено обеспечить дежурство бригад скорой медицинской помощи во время проведения мероприятий по обращению организатора.

Также Главное управление Национальной полиции в г. Киеве и Управления патрульной полиции в г. Киеве Департамента патрульной полиции должны обеспечивать охрану общественного порядка и ограничение движения транспортных средств во время проведения мероприятий.

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