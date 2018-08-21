Тестирование по математике станет обязательным, – Министерство образования

Через два года всех школьников проверят на знание математики: тестирование по этому предмету станет обязательным.

Об этом сообщило Министерство образования и науки Украины, передает «1+1».

Причина этого решения – плохие результаты нынешнего ВНО и неутешительная динамика последних лет.

Ранее свою обеспокоенность пробелами учащихся в математике даже выразил глава МИД Павел Климкин. Он раскритиковал плохую подготовку школьников в соцсети: «Это же тотальная катастрофа! О каких перспективах развития украинского ИТ-сектора и инжиниринга мы говорим? О каких технологических прорывах мы мечтаем? Мы сознательно обрекаем себя на периферию жизни».

В МОН признали, что Украина отстает в методиках преподавания математики. В этом году почти половина выпускников школ на тестировании по математике не смогла решить задачу за 8-й класс. 10% участников ВНО вообще не преодолели проходной барьер. Математика стала наименее успешным предметом в ВНО-2018.

В ведомстве заявили, что с осени заставят учителей давать ученикам лучшие знания по математике и ужесточат требования к квалификации учителей.

От 2020-го Минобразования хочет сделать ЗНО по математике обязательным.

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