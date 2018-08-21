Стоимость услуг за пользование стационарными телефонами в Украине снова вырастет

С января 2019 года в Украине начнут действовать новые предельные тарифы на общедоступные телеком-услуги, которые позволят операторам повысить абонплату за домашние телефоны по всей Украине.

Фактически это не требует от компаний немедленно повышать тарифы. Однако нет никаких сомнений, что они воспользуются своим правом и поднимут плату для людей. Тем более, что «Укртелеком» недавно сам просил НКРСИ о пересмотре лимитов.

В решении НКРСИ, опубликованном на официальном сайте ведомства 16 августа, указано, что с 1 января 2019 года размер максимальной абонплаты за проводной телефон без почасовой оплаты, подключенный по отдельной линии, увеличится с нынешних 59,96 грн до 61 грн.

За спаренный телефон в коммуналке платить придется 48,8 грн вместо прежних 44,77 грн. А за параллельное подключение аппарата с каждой квартиры смогут брать 36,6 грн вместо 33,58 грн.

При этом Нацкомсвязи не стал увеличивать максимальную плату за установку телефона. Как и ранее, подключение телефонной линии будет обходиться украинцам в 70 грн.

Решение НКРСИ, датированное 14 августа 2018 года, официально вступает в силу с 1 ноября.

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