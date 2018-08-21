Стало известно о подготовке США новых санкций против России: первые детали

Сенат в сентябре 2018 года может рассмотреть введение новых санкций против России, касающихся вмешательства России в выборы США.

Об этом сообщает Апостроф со ссылкой на Bloomberg.

На данный момент законопроект дорабатывается, чтобы минимизировать нежелательные последствия для мировой экономики в связи с автоматическим ведением санкций, которые касаются долга и энергетики России.

«Мы хотим быть уверенными, что вред ограничен экономикой России и влияние на других сдерживается», – сказал сенатор Крис Ван Голля.

Документ внес на рассмотрение Сената в январе этого года сенатор-демократ Ван Голля и сенатор-республиканец Марко Рубио. Исходя из него, предполагается введение санкций против РФ в том случае, если директор Национальной разведки США Дэн Коутс подтвердит вмешательство Россией в промежуточные выборы в США. Их, кстати, запланировали на ноябрь 2018 года.

Среди санкций, предусмотренных документом, является ограничение на операции с новыми выпусками государственных облигаций РФ. Также предполагается блокирования операций с акциями российских компаний, работающих в сфере энергетики, включительно с такими компаниями, как «Газпром» и «Роснефть». Также предусматривается введение ограничений против банков России, металлургического комплекса РФ и против российских чиновников.

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