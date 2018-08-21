Спикер Минобороны: Боевики прицельно обстреливают силы ООС из гранатометов и БМП

По состоянию на 12.00 по полуночи подразделениями Объединенных сил зафиксировано восемь прицельных обстрелов со стороны российско-оккупационных войск.

Об этом сообщил на брифинге спикер Министерства обороны украины Дмитрий Гуцуляк, сообщает Укринформ.

«Гранатометы, вооружение БМП и крупнокалиберные пулеметы оккупанты применили по оборонительным позициям украинских защитников в районе н.п. Новотошковское, Крымское, Водяное, Авдеевка. Трижды под вражеским огнем находились защитники Лебединского. Зафиксировано 8 прицельных обстрелов», – сказал спикер.

По его словам, с целью сохранения жизни и здоровья личного состава, подразделения Объединенных сил несколько раз открывали огонь из штатного пехотного вооружения.

В результате боевых действий потерь среди украинских военнослужащих с начала текущих суток нет.

Спикер отметил, что за прошедшие сутки, 20 августа, позиции защитников Украины 23 раза попадали под провокационные обстрелы со стороны российско-оккупационных войск.

Вследствие боевых действий двое военных получили ранения разных степеней. Сейчас им оказывается необходимая медицинская помощь в военных мобильных госпиталях.

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