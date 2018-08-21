Советник министра о необходимости перемен: Образование должно быть приспособленным к вызовам времени

Большинство сегодняшних первоклассников будут иметь профессии, названий которых сейчас не знаем, поэтому образование должно быть приспособленным к вызовам времени.

Об этом в эфире программы «Первые о главном. Комментарии» на телеканале ZIK заявила советник министра образования Украины Иванна Коберник.

Гостья программы отметила, что сейчас в Украине происходит приведение системы образования к вызовам XXI века.

«Советское образование было хорошо для советского общества, которое было индустриальным, в котором была большая доля тяжелой промышленности с креном в сторону военной тяжелой промышленности, где нужны были люди, которые умеют держать язык за зубами, чтобы они работали в секретных КП, чтобы они могли быстро умножать и считать на счетах или делать чертежи ракет, которые потом будут использоваться там, где нельзя рассказывать, где», – отметила Иванна Коберник.

Советник министра образования Украины отметила, что Советского Союза давно нет, есть другой мир, поэтому и вызовы являются совсем другими.

«Есть данные Всемирного экономического форума о том, какие качества нужны людям, чтобы быть успешно трудоустроенными в XXI веке. Есть исследования, которые утверждают, что две трети сегодняшних первоклассников, которые в этом году пойдут в первый класс, получат профессии, названий которых мы не знаем. Вопрос: можем ли мы их учить так, как учили нас, а тем более, как учили наших родителей и наших дедов? Фактически это ответ на вызовы XXI века, чтобы сделать образование приспособленной к вызовам времени для того, чтобы ребенок мог использовать эти приобретенные знания, умения и навыки, компетентности, о которых сейчас много говорится, в своей дальнейшей жизни и потом найти свое место в жизни, свое дело и быть успешным и счастливым», – отметила Иванна Коберник.

Напомним, новая украинская школа заработает с 1 сентября все первые классы будут учиться по новому стандарту начального образования.

Сегодня на Всеукраинской августовской конференции педагогических работников «Новая украинская школа: старт реформы, участие общин» Президент Петр Порошенко подчеркнул недопустимость промедления с введением образовательной реформы и обратился к правительству и местной власти относительно полного материально-технического обеспечения для реализации проекта «Новая украинская школа».

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