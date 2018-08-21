Совет Европы предлагает помощь в преодолении кризиса относительно заключенных между Украиной и РФ

Комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович написала письмо главе МИД РФ Сергею Лаврову и главе МИД Украины Павлу Климкину по поводу задержанных и заключенных в обеих странах.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на сайт Совета Европы.

«Она призвала властные структуры Российской Федерации и Украины сделать все возможное и в кратчайшие сроки решить наибольшие потребности этих людей, с тем чтобы предотвратить дальнейшее ухудшение их положения, что может привести к необратимым последствиям», – говорится в сообщении.

Миятович также подтвердила свое предложение помочь в преодолении сложившейся тупиковой ситуации, и содействовать урегулированию ситуации с заключенными, в том числе через их освобождение по гуманитарным причинам.

«Я продолжаю внимательно следить за ситуацией и с сожалением констатирую отсутствие какого-либо прогресса в удовлетворении насущных и актуальных гуманитарных потребностей заключенных и задержанных. Поскольку состояние некоторых из этих лиц продолжает ухудшаться, крайне важно добиться существенного прогресса в урегулировании этих дел», – говорится в письме комиссара Лаврову.

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