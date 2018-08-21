Семерак: в Украине перерабатывается лишь 3% всего мусора

Проект Национальной стратегии по управлению отходами – лишь указатель, как нужно двигаться в этом направлении. Следовательно, в Украине нужно создать рамочный закон о мусоре, а после этого принять еще десяток законопроектов, которые будут регулировать отдельные отрасли обращения с различными типами отходов.

Об этом в эфире интеллектуально-политического ток-шоу «Игра в классику» с Сергеем Рахманиным на телеканале ZIK рассказал министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак.

Он подчеркнул, что трагедия на Грибовичской свалке побудила Кабинет министров подумать, есть ли у государства стратегия относительно того, как управлять отходами.

«На самом деле государственной стратегии не было. Катастрофа произошла во Львове, но вполне понятно, что она могла и может произойти и в любом другом месте. Поэтому государство должно иметь четкую стратегию. Похожие наработки были в прошлом веке, например в Японии или Швейцарии», – отметил министр.

Тогда была создана быстрая рабочая группа, которую возглавил сам Остап Семерак. И разработан проект Национальной стратегии по управлению отходами.

«Она имеет четкую иерархию. Во-первых, эта стратегия имплементирует все европейские стандарты. Она с самого начала определяет предотвращение образования мусора, а тогда уже – переработка, повторное использование и, возможно, сожжение. Сама же стратегия – лишь указатель, куда мы должны двигаться», – подчеркнул чиновник.

А уже под этот «указатель», объясняет министр экономики, продолжается работа над национальным и региональными планами, где будут прописаны четкие шаги: что и как нужно сделать.

«Эта стратегия также предусматривает создание законодательной базы. Очень часто мы слышим, что есть инвесторы, которые могут прийти в любой из украинских городов и построить там завод по переработке мусора. Но не имеем ни одного успешного примера такой инвестиции. Почему? Ответ прост – те условия, которые сегодня работают, – неприемлемы для бизнеса», – говорит Семерак.

Тем не менее, он убежден, что никакого «украинского велосипеда» не нужно придумывать – нужно только взять на вооружение европейские стандарты.

«Швейцария с 1972 года начала ехать этим поездом и приехала к тому, что сегодня у них 100% переработка мусора. Из бытовых отходов они не вывозят на захоронение вообще ничего. Украина не должна ехать и останавливаться на каждой их остановке, но нужно использовать этот образный поезд и гораздо быстрее преодолеть эту дорогу», – убежден чиновник.

Кроме этого, он подчеркнул, что европейские директивы – вполне понятны не только для украинского бизнеса, но и для европейского, который готов инвестировать и прийти на украинский рынок.

«Чтобы они пришли сюда, должны иметь четкие правила. Но таких сегодня нет. Их нужно создать в законах. Это очень амбициозный план, ведь сначала нам надо создать рамочный закон об отходах. Речь идет об имплементации европейской директивы об отходах. После этого нужно принять еще около 10 законопроектов, которые будут регулировать отдельные отрасли обращения с различными отходами», – рассказывает министр.

Также он ответил на вопрос, верит в то, что накануне выборов Верховная Рада захочет принять законопроекты, которые будут заставлять людей больше работать и платить.

«Я верю, что это нужно делать. Если мы будем ждать от выборов к выборам, то просто утонем в мусоре. У нас перерабатывается только 3% отходов, но продуцируется ежегодно очень много. Оно просто вывозится, складывается, а этот снежный ком постоянно растет», – подытожил Остап Семерак.

Напомним, ранее министр экологии заявлял, что 99% свалок в Украине не соответствуют современным экологическим нормам.

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