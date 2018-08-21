Сегодня – 50 годовщина вторжения войск Варшавского договора в Чехию

21 августа 1968 года началась операция «Дунай» – вторжение войск СССР и стран-сателлитов, членов Варшавского договора (кроме Социалистической Республики Румыния) в Чехословацкую Социалистическую Республику, свержение чехословацкого правительства и оккупация страны с целью прекращения реформ Пражской весны, то есть демократических преобразований. По официальной советской версии операция проведена для ликвидации угрозы выхода ЧССР из «социалистического лагеря» и военного союза с СССР.

Об этом сообщает «Польское радио».

Больше всего мероприятий, приуроченных к трагической годовщине, состоится в столице Чехии, Праге. В программе – чествование памяти погибших полвека назад, при участии, в частности, премьер-министра Андрея Бабиша, спикера Сената Милана Штеха и мэра Праги Адрианы Крначовой.

В программе мероприятий также открытие выставки «Август 1968», а в 20:00 – концерт на Вацлавской площади известной в период «Пражской весны» певицы Марты Кубишовой. В Брно вечером запланировано богослужение за жертвы наступления войск Варшавского договора. Организатором торжественных мероприятий в городе Плзень стало Чешское радио. По случаю годовщины, на экраны кинотеатров выходит документальный фильм о последних месяцах жизни Яна Палаха – студента, который в 1969 году совершил акт самосожжения, чтобы выразить протест против коммунистического наступления.

Операция «Дунай» длилась месяц, в ней приняло участие от 200 до 500 тысяч солдат. Погибло более 100 человек, а несколько сотен были ранены.

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