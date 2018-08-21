Сегодня – 100 дней голодовки в российской тюрьме Олега Сенцова

Фото: Соцсети

Сегодня исполняется 100 дней с начала бессрочной голодовки украинского политзаключенного, режиссера Олега Сенцова, объявленной 14 мая 2018 года с требованием освободить всех граждан Украины, осужденных в РФ к тюремным срокам по сфабрикованным делам.

За прошедшие сто дней 42-летний Сенцов потерял в весе около 30 килограммов. На фоне голодания у него обострилось хроническое заболевание сердца и появились проблемы с печенью, почками, началась анемия, онемение конечностей, пульс упал до 40 ударов в минуту.

Несмотря на состояние здоровья Олега Сенцова, усилия, предпринимаемые Украиной (в частности конкретные списки осужденных в Украине российских граждан, предлагаемых на обмен) переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера ФРГ Ангелы Меркель, вопрос освобождения Сенцова и других украинских политзаключенных до сих пор не имеет ясных перспектив.

Международный ПЕН-центр 14 августа начал марафон написания писем в поддержку Сенцова. Ожидается, что Центры ПЕН со всего земного шара 21 августа в 11:00 на 100-ый день голодовки Сенцова, распечатают и принесут эти письма в консульства и посольства РФ в своих странах.

Под посольством России в Киеве 21 августа запланирована акция «Солидарности с Олегом Сенцовим».

Украинский режиссер из Крыма Олег Сенцов, незаконно осужденный в РФ к 20 годам колонии, 14 мая 2018 года объявил голодовку, требуя освободить всех украинцев-политзаключенных Кремля.

8 августа его сестра Наталья Каплан сообщила, что состояние здоровья Олега Сенцова катастрофическое. 14 августа Олег Сенцов рассказал российской правозащитницы Зои Световой, что его состояние «передкритичное».

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