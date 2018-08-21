Россиянин Бабченко назвал Революцию достоинства одним из лучших событий в своей жизни

Революция достоинства – одно из лучших событий в моей жизни. Свободная страна, которая не становится на колени. Страна, которая борется за свое право. Право быть собой. Это совпадает с моими мыслями.

Об этом в эфире программы HARD с Влащенко на телеканале ZIK заявил российский журналист Аркадий Бабченко, отвечая на вопрос ведущей, почему из России он эмигрировал в Украину.

Аркадий Бабченко признался, что в Украине он чувствует себя прекрасно.

«Вот Майдан 2014-го года. Революция достоинства – это одно из лучших событий в моей жизни. Просто одно из лучших. Свобода, свобода, свобода! Свободная страна, которая не становится на колени. Страна, которая борется за свое право. Право быть собой. Это совпадает с моими мыслями», – отметил журналист.

Аркадий Бабченко рассказал, что он до сих пор является гражданином страны-агрессора и чувствует ответственность за то, что происходит сейчас в Украине.

«Я чувствую, что на мне лежит обязанность сделать так, чтобы танки страны, которая некогда была моей, убирались с Украины», – сообщил гость программы.

Российский журналист подчеркнул, что его место – именно в Украине.

Бабченко выразил надежду, что Президент Украины Порошенко даст украинское гражданство.

«Мы говорили об украинском гражданстве. Он мне обещал. Я сказал, что если Вы мне поможете, я против не буду. Мы запустили процесс. Поэтому если Петр Алексеевич даст мне гражданство, я сопротивляться не буду», – прокомментировал Аркадий Бабченко.

Напомним, 29 мая стало известно, что в Киеве киллер трижды выстрелил в спину российскому оппозиционному журналисту Аркадию Бабченку, когда тот заходил в свою квартиру. Сообщали, что журналист умер в «скорой». На следующий день председатель СБУ Василий Грицак проинформировал, что Аркадий Бабченко – жив и рассказал о деталях проведенной СБУ спецоперации. СБУ задержала подозреваемого Бориса Германа, которого обвиняют в заказе убийства журналиста.

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