Рекордный фонтан в Тернополе станет еще длиннее

Самый длинный в Украине аэрационный фонтан, созданный в Тернополе, станет еще длиннее. Сейчас на городской набережной продолжаются работы по обустройству третьей очереди уникального фонтана.

Как сообщили ИA ZIK в пресс-службе горсовета, обновленный фонтан откроют 24 августа, во время празднования Дня Независимости Украины.

Новая часть фонтана протянется от причала в направлении к Надставной церкви. Здесь будет установлено 180 форсунок с прожекторами, струя воды из каждой будет достигать 9 метров в длину и почти 4 – в высоту.

Кроме эстетического вида, фонтан будет выполнять и экологическую функцию. Он будет насыщать воду кислородом и таким образом препятствовать цветению водоема, говорят в городском совете.

Напомним, летом 2017 года в Тернополе на набережной пруда установили самый длинный аэрационный фонтан в Украине на 202 форсунки с прожекторами, протяженностью 122 метра.

Впоследствии была установлена вторая очередь берегового водопада со стороны островка «Чайка» длиной 120 м.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.