Председатель Одесской ОГА предлагает на уровне закона закрепить «вайфаизацию» всех школ страны

Все школы Украины должны быть обеспечены высокоскоростным Интернетом и Wi-fi – такую норму законодательно или на уровне Кабинета министров предлагает закрепить председатель Одесской областной государственной администрации Максим Степанов.

Об этом он сообщил во время Всеукраинской конференции «Новая украинская школа – старт реформы, участие общин». В мероприятии приняли участие Президент Петр Порошенко, Премьер-министр Владимир Гройсман, министр образования и науки Лилия Гриневич.

«Если хотим, чтобы через 20-30 лет мы обсуждали известных на весь мир украинцев – новых ТОП-менеджеров, изобретателей, -IT-специалистов, то должны уже сейчас создавать комфортные условия. Нужен равный доступ к информации для каждого ребенка. Подчеркиваю, для каждго. Я часто езжу Одесщиной, общаюсь с детьми и вижу, насколько они тянутся к знаниям. Поэтому поставил себе цель обеспечить интернет-покрытием все учебные заведения. И есть достижения. Если в 2017 году уровень обеспечения школ Интернетом в Одесской области был на уровне 37%, то в 2018-ом уже – 99,5%. В этом году на условиях софинансирования мы выделили семь миллионов гривен для вайфаизации всех без исключения школ. Такой подход должен воплощаться по всей стране. Поэтому я призываю или на законодательном уровне, или на уровне Кабинета Министров закрепить норму – все школы Украины должны быть обеспечены скоростным Wi-Fi-соединением», – подчеркнул Максим Степанов.

По словам руководителя Одесской области, для создания подобных условий в учебных заведениях страны не нужны большие средства. Но эффект от этого, отметил Максим Степанов, будет заметным для всего образования.

Президент Украины Петр Порошенко во время мероприятия отметил, что благодаря внедрению системы Новой украинской школы сейчас в Украине создают образование, которое формирует в каждом ученике любовь к Родине, уверенность в способности реализовать себя и проявить свои уникальные таланты и способности.

«Мы должны очень заботиться и ценить поколение, которое не жило при коммунистических временах. Это – наша движущая сила перемен. Я верю в украинскую молодежь. И я верю, что это сделает Новая украинская школа. Украинцы способны построить школу, где дети с разными потребностями, – и обычными и особыми, – живут единой ученической общественностью, учатся понимать и поддерживать друг друга, а не делать столкновения. Это наш с вами долг – воспитать молодое поколение патриотов Украины, готовых защищать свою землю и работать на успех Украины», – подчеркнул Петр Порошенко.

Напомним, развитие образования и создание современных опорных школ в Одесской области – один из ключевых приоритетов Стратегического плана действий главы Одесской областной государственной администрации Максима Степанова «Умный регион» на 2017-2019 годы.

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