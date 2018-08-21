Правозащитница о встрече с Сенцовым: Он не думает прекращать голодовку

Украинский режиссер Олег Сенцов, который 100 дней голодает в российской колонии, требуя освободить всех украинских политзаключенных, удерживаемых в России и аннексированном ею Крыме, осознает возможные последствия длительного голодания для здоровья и «понимает, что его могут не спасти».

Об этом сообщила российская правозащитница Зоя Светова, которая 14 августа посетила Сенцова в российской колонии, – передает «Радио Свобода».

«Мне кажется, что Олег прекрасно понимает ситуацию и в курсе всех последствий, к которым может привести его бессрочная голодовка. Он оценивает свое состояние как предкритичное. Я сначала не поняла, переспросила, он говорит: следующая стадия моего состояния может стать критической, и тогда меня должны будут отвезти в больницу, в реанимацию. Олег понимает, что его могут не довезти, и в реанимации его могут не спасти», – сказала Светова.

По словам российской правозащитницы, Сенцов «настроен очень решительно».

«Он не допускает мысли о том, чтобы прекратить голодовку, пока не будут выполнены его требования. На что он надеется, трудно сказать. Он человек очень сильный и, наверное, надеется, что его требования будут выполнены. Он знает про все акции в его защиту, очень надеется, что украинские власти и западные лидеры смогут повлиять на российскую власть. Но, конечно, он осознает, что могут просто не успеть выполнить его требования, и он может умереть. Он это понимает», – добавила Светова.

21 августа исполняется 100 дней со времени, когда заключенный в России украинский режиссер Олег Сенцов объявил бессрочную голодовку с требованием освобождения Москвой всех украинских политзаключенных.

Несмотря на неоднократные призывы прекратить голодовку, Сенцов продолжает свой протест. В колонии в северном российском городе Лабытнанги проводят медицинские процедуры, чтобы не допустить смерти узника, но ежедневно риск нового кризиса со здоровьем Сенцова растет.

14 августа Олег Сенцов рассказал российской правозащитницы Зое Световой, которая ездила к нему в колонию, что его состояние «предкритичное».

Активисты в Украине и десятках стран мира объявили о проведении в сотый день голодовки Сенцова акции в его поддержку.

Кроме Украины, акции «Солидарности с Олегом Сенцовым» одновременно состоятся в Великобритании, Кении, Швеции, Дании и США. Чешские кинематографисты объявили 21 августа днем начала «цепной» голодовки в поддержку украинского режиссера из Крыма Олега Сенцова.

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