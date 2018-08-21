Посол Украины в США призывает украинских политиков не спекулировать делом Манафорта

Посол Украины в США Валерий Чалый считает, что дело лоббиста экс-президента Виктора Януковича Пола Манафорта, которую рассматривают в США, не повлияет на украинско-американские отношения, если им не спекулировать.

Об этом 21 августа он заявил на брифинге со стратегического сотрудничества между государствами, пишет «Украинская правда».

«Если наши политики не будут пробовать использовать Вашингтон как площадку для своих политических боев с использование этой тематики, то оно никак негативного не повлияет, а если будет желание на этом политтехнологам поиграть, предупреждаю, можете попасть под атаку СМИ», – сказал он.

Чалый пояснил, что судебный процесс касается именно нелегального использования средств и судья сразу пресекает спекуляции относительно стран.

«Когда появляется слово «Украина», конечно, американцы не слишком разбираются. Манафорт, бывший президент, нынешний президент... американцы не сразу делают вывод, какой это период», – добавил он.

По его словам, посольство обратилось к СМИ, чтобы те обращали внимание, на то, что события, которые они описывают, случились при режиме экс-президента Януковича.

Также Чалый рассказал о том, что некоторые бывшие украинские политики говорят, что Украина вмешивалась в выборы США в 2016 году.

По его словам, это «грязная история», за которую до сих пор платят украинские экс-чиновники. Он добавил, что в штатах бывшие украинские чиновники до сих пор имеют своих лоббистов.

Посол объяснил, что Украине не хватает хороших новостей для положительного имиджа страны, поэтому нужно сконцентрироваться на перспективных проектах между государствами.

Отметим, 31 июля в США начался суд над Полом Манафортом, которого обвиняют в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов за почти 10 лет сотрудничества с бывшим руководством Украины.

Следствие считает, что за работу политического консультанта в Украине Манафорт заработал более 60 миллионов долларов.

Следственная группа представила более 300 документов, которые раскрывают детали сотрудничества Манафорта с «Партией регионов» и «Оппозиционным блоком».

17 августа судья по делу Манафорта заявил об угрозах.

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