Первая леди Украины презентовала в Хорватии проект «Книга Мира»

Марина Порошенко в Хорватии презентовала проект «Книга Мира» и встретилась с украинскими военными, которые проходят реабилитацию в городе Сплит.

Об этом сообщает пресс-служба Главы государства.

В рамках рабочего визита в Республику Хорватия жена Президента Марина Порошенко встретилась с детьми из украинской общины. Вместе они создали и заполнили новые страницы национального проекта «Книга Мира».

«Уже более четырех лет наше родное государство вынуждено защищать целостность своих границ. И мужественные украинские воины делают все, чтобы вернуть мир на родную землю – ради будущего украинских детей», – отметила Марина Порошенко, презентуя альбом, в котором украинские дети оставляют свои семейные фотографии и пишут пожелания Украине о мирной жизни.

В «Книгу Мира» уже присоединились 24 региона Украины, а также представители диаспор из США, Канады, Турции, Португалии и Испании. 23 августа, в День Государственного Флага Украины, в Киеве состоится торжественная презентация этого фотоальбома.

На встрече также присутствовали украинские военнослужащие из Тернопольской области, принимавшие участие в антитеррористической операции на Востоке Украины, а сейчас проходящие реабилитацию в г. Сплит.

В этом году они стали первыми, кто посетил Хорватию благодаря программе, учрежденной Фондом Порошенко в сотрудничестве с Почетным консулом Украины в Хорватии Ивицей Пиричем. Следующая группа украинских защитников прибудет в город Сплит уже в сентябре.

Жена Президента поздравила украинских защитников и поблагодарила их за героизм, мужество и любовь к Украине, а также пожелала скорейшего выздоровления и возвращения к родному дому.

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