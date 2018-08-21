Чествование жертв советского вторжения в Праге переросло в протест против премьера

Церемония чествования памяти жертв вторжения войск Варшавского договора в Чехословакию в 1968 году переросло в протест против премьер-министра Чехии Андрея Бабиша.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Associated Press.

Сотни людей освистали и осмеяли премьера, когда он прибыл на церемонию перед зданием чешского общественного вещания в центре Праги – месте, где вспыхнули уличные бои между невооруженными гражданскими и захватническими войсками, в результате которых погибли 17 человек.

«Позор, позор», – выкрикивала толпа, освистывая и перекрикивая выступление премьер-министра. Бабіш не отреагировал на протест.

Андрей Бабиш, миллиардер-популист, является контраверсионной фигурой из-за политических договоренностей с коммунистической партией Чехии и обвинения в финансовом мошенничестве. Его положение осложнено также подозрениями в сотрудничестве с тайной полицией коммунистической эпохи.

Premiér z bezprostřední blízkosti možná v nejhorších chvílích své politické kariéry - podruhé... Bez komentáře... pic.twitter.com/ZO9OAGN7M5 — Radek Bartoníček (@R_Bartonicek) 21 августа 2018 г.

Напомним, 21 августа 1968 года началась операция «Дунай» – вторжение войск СССР и стран-сателлитов, членов Варшавского договора (кроме Социалистической Республики Румыния) в Чехословацкую Социалистическую Республику, свержение чехословацкого правительства и оккупация страны с целью прекращения реформ Пражской весны, то есть демократических преобразований.

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