Олесь Кромпляс: По кадрам с войны можно сказать, сколько фотограф был на фронте

Если на фото танк в подсолнечниках или дорога, по которой едет колонна, или просто бойцы, которые сидят в окопе, то понятно, что фотограф провел на фронте всего несколько дней.

Об этом рассказал доброволец, военный фотограф Олесь Кромпляс в эфире хард-ток-шоу «DROZDOV» на телеканале ZIK.

«На моей последней выставке я показал фотографии с начала войны, то есть с 13 июня по 13 сентября 2014 года. Это были первые три месяца войны – наиболее активная фаза.

Определенные люди меня, может где-то и в шутку, обвинили в гламуризации войны. То есть, что я выбираю какие-то ракурсы или моменты, которые не являются показательными и красивыми с точки зрения эстетики», – отметил Олесь Кромпляс.

Военный фотокорреспондент объясняет, что, наблюдая за войной, он снимал не так и много, ведь не всегда хватало времени. Так, за первые месяцы войны было отснято только пять-шесть пленок.

«Я выбирал те кадры, которые были, как на меня, наиболее выдающимися, интересными и необычными для меня не только как для художника, но и как для солдата. И по фотографиям с войны можно сразу определить, сколько фотограф побыл на фронте.

Если это танк в подсолнечниках или дорога, по которой едет колонна, или просто бойцы, которые сидят в окопе, то понятно, что фотограф провел там несколько дней. Но когда ты там находишься три месяца, то видишь гораздо глубже. И те кадры, которые могут быть репрезентативными для прессы, для быстрых ежедневных новостей, тебя не интересуют, ведь ты их видишь каждый день», – подчеркнул фотограф.

Он вспомнил предысторию одной необычной военной фотографии, которую удалось сделать благодаря неравнодушным людям.

«Помню, как 7 сентября мы встали на блокпост в Мариуполе. Тогда была непонятная ситуация после Иловайска, люди ездили туда-сюда через КПП. У нас почти не было что есть, поэтому люди всегда чем-то с нами делились.

И однажды нам подарили живого гуся. И хоть нас было десять здоровых парней, но ни у кого не поднялась рука зарубить птицу. Поэтому мы его водили за собой на поводке – именно такие моменты я снимал, ведь они уникальны», – рассказал Олесь Кромпляс.

Напомним, ранее военный фотограф Олесь Кромпляс сообщал, что военные на передовой возмущены ситуацией в тылу.

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