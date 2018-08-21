Общая сумма субсидий на жилищно-коммунальные услуги в Украине уменьшилась

Общая сумма субсидий, предназначенных для компенсации затрат семей на оплату жилищно-коммунальных услуг в Украине, в январе-июле 2018 года составляет 734 млн грн, что в 4,2 раза (или на 2 млрд 334,5 млн грн) ниже, чем показатель января-июля 2017 года.

Как сообщила Государственная служба статистики (Госстат), указанные показатели приведены без учета временно оккупированной территории Крыма, Севастополя и части временно оккупированных Донецкой и Луганской областей, пишет Интерфакс-Украина.

По данным Госстата, с начала 2018 года субсидии назначены 2 млн 667 тыс. домохозяйств, что на 54,9% меньше, чем за аналогичный период 2017 года.

Средний размер субсидии для компенсации затрат на оплату жилкомуслуг на одну семью в июле-2018 сократился на 28,8% по сравнению с июлем-2017 и составляет 103,9 грн.

По данным статистического ведомства, в июле-2018 субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг получали 2 млн 182,6 тыс. домохозяйств, что на 35,6% больше чем в июне.

Как сообщалось со ссылкой на Госстат, в 2017 году общая сумма субсидий, предназначенных для компенсации затрат семей на оплату жилищно-коммунальных услуг, составляла 3 млрд 980,1 млн грн, что в 1,4 раза ниже, чем показатель за 2016 год.

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