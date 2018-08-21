Новый российский автомат Калашникова будет стрелять патронами НАТО

Российский концерн «Калашников» представил опытный образец нового автомата АК-308, который использует патроны стандартов НАТО.
Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на сайт концерна.
Новый автомат создан на основе модели АК-103 под патрон 7,62х51 миллиметр, который является стандартом в странах-участницах НАТО.
Вместимость магазина нового оружия – 20 патронов, его масса – 4,3 килограмма, а длина ствола – 415 миллиметров. Автомат комплектуется диоптрическим прицелом и складным, регулируемым по длине прикладом на четыре позиции.
«На данный момент идет подготовка к предварительным испытаниям вооружения», – говорится в сообщении.
В 2015 году российская армия приняла на вооружение автомат АК-12, в котором, как и в предыдущих моделях, используются патроны советского образца 5,45×39 мм и 7,62×39 мм.
Издание напоминает, что введенные против концерна «Калашников» санкции закрыли для предприятия вход на 70-90% мирового рынка гражданского оружия.