Новые правила парковки в Украине: когда заработают и как будут наказывать водителей

За неправильную парковку теперь будут наказывать специальные инспекторы. Они смогут выписать штраф или даже отправить автомобиль на штрафплощадку.

Об этом сообщает Сегодня.

Сейчас в Киеве нередки ситуации, когда водители по полчаса, а то и дольше не могут выехать из дворов, потому что дорогу перекрывают припаркованные машины. За такую парковку автомобили и по нынешним правилам должны забирать на штрафплощадку, но имеет право это делать только полиция. А вот уже через месяц, с сентября, такое же право получат инспекторы по парковке.

«На месте инспектор сможет выписать постановление и привлечение гражданина к административной ответственности за невыполнение условий парковки», – отметил заместитель директора по развитию КП «Киевпастранс» Андрей Коваленко.

Таких нарушений на столичных улицах очень много – буквально на каждом втором перекрестке. Например, автомобили паркуют слишком близко к пешеходным переходам, на подъездах к зданиям и там, где есть знаки, запрещающие стоянку. Кое-где машины стоят прямо на пешеходном переходе.

Сами водители жалуются – оставить машины просто негде. Полицейские говорят, что это не повод нарушать, но проблему признают и призывают решить вопрос парковочных мест. Кроме того, в полиции довольны появлением парковочных инспекторов.

«Полиция не будет отвлекаться, будем заниматься более важными вызовами», – говорит лейтенант патрульной полиции г. Киева Максим Ошовский.

Кроме наложения штрафов и вызова эвакуатора, инспекторы с сентября 2018 будут следить, как водители платят за стоянку. Талон должен находиться на лобовом стекле автомобиля. Если его нет – будет наложен штраф от 100 до 200 гривень.

За стоянку в неположенном месте наказание составит от 200 до 500 гривень. Если заплатить штраф в первую неделю после нарушения, сумма уменьшится на 50%. А вот если задержать оплату на месяц – штраф, наоборот, возрастет вдвое. При этом мэр столицы Виталий Кличко предупредил, что в Киеве за парковку автомобилей в неположенном месте будут накладывать штраф в более чем тысячу гривень.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.