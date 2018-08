Немецкий астронавт опубликовал уникальные фото вулканов Курильских островов

Немецкий астронавт Александр Херст, который на данный момент находится на борту Международной космической станции, на своей странице в Twitter опубликовал снимки вулканов Курильских островов, которые ему удалось сделать сквозь иллюминатор станции.

«Затопленный мир огня и льда. Вулканы цепей Курильских островов – страшное напоминание того, что наша планета далека от того, чтобы быть статичной», – написал он в подписи к фото.

На Курильских островах насчитывается 68 действующих вулканов, активных и потенциально активных среди них – 37. В акватории Курильских островов насчитывается еще около 100 вулканов.

Sunken world of fire and ice. The i volcanoes of the Kuril Islands chain are an eerie reminder that our planet is far from being static. #Horizons pic.twitter.com/mlJC4B0h1u