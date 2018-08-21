Нардеп заявил, что «ритуальные танцы» в Европе Путин воспринимает, как собственную победу

Украина заслуживает на большую солидарность мира, в частности и в том, чтобы не устраивать с Путиным «ритуальные танцы», которые он воспринимает, как победу и как усиление собственной позиции.

Об этом в эфире программы «Первые о главном. Комментарии» на телеканале ZIK заявил народный депутат Украины (фракция «Батькивщина») Иван Крулько.

Политик отметил, что РФ насильно выдает гражданство на тех территориях, которые захватила, хоть и незаконно удерживаемый в России украинский режиссер Олег Сенцов неоднократно отказывался от российского паспорта, заявляя, что у него только одно гражданство – Украины, в РФ не действуют законы, а все зависит от слова Путина.

«Каждого пленника, которого он считает персональным узником, он использует для достижения политических целей. Но хочу сказать: в то же время, когда Путин приезжает в ЕС, и с ним там на свадьбах где-то «пляшут» танцы, то это придает ему уверенности в том, что все ему будет сходить с рук», – заявил политик.

Иван Крулько считает, что Украина заслуживает на большую солидарность мира, в частности и в том, чтобы «не устраивать с Путиным такие ритуальные танцы, которые он воспринимает, как собственную победу и как усиление собственной позиции».

Политик пожелал режиссеру Олегу Сенцову, который продолжает голодать в российской тюрьме, сил и здоровья.

«Не знаю, голодовка Олега приведет ли к результату, к которому он стремится – освобождению всех политзаключенных, потому что Путину безразличны конкретные судьбы. Его идол, которого он считает большим руководителем, – Сталин говорил, что когда один умирает – это трагедия, а когда миллионы – это статистика. Не обращают внимания в РФ на жертвы..., для них человек ничего не стоит. Поэтому задача всего демократического мира – давить на Путина всеми возможными средствами и понимать, что он на сегодня не является угрозой только Украине или Грузии. Он сегодня является угрозой европейскому стилю жизни, европейским ценностям и морали», – подчеркнул гость программы.

Напомним, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что обмен политзаключенного Олега Сенцова на российских заключенных, которые удерживаются в Украине, невозможен, поскольку у него есть гражданство и России, и Украины, и для этого нужно изменить законодательство.

Как сообщалось, украинский политзаключенный Олег Сенцов голодает в российской колонии уже 100 дней.

Добавим, 18 августа российский президент Владимир Путин присутствовал на свадьбе главы внешнеполитического ведомства Австрии Карин Кнайсль и потанцевал с невестой.

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