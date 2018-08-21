Нардеп Виктор Бондарь назвал 250 народных депутатов «балластом для страны»

Из более 400 избранных нардепов, практически 250 – совершенно неопытные люди. Они не имеют хорошего базового образования, ничего не создавали и нигде не работали. Эти народные избранники – это балласт для страны, который тянет Украину на дно.
Об этом в эфире программы «Vox populi» (19.15 – 20.00 на телеканале ZIK) заявил народный депутат Украины 8-го созыва Виктор Бондарь.
Как сообщалось, несмотря на многочисленные обещания Верховная Рада не смогла принять Избирательный кодекс с открытыми списками.
«Посмотрите на последний парламент и на то, что происходит. К сожалению, из 400 с лишним человек, которых набрали, практически 250 – совершенно неопытные люди. Они не имеют хорошего базового образования, они в жизни ничего не создавали и нигде не работали. Посмотрите, что они говорят, и что они приносят для страны. Эти 200-250 человек – это по сути балласт для страны, который сегодня тянет Украину на дно», – отметил нардеп.
Господин Бондарь заверил, что будет предлагать собственный список очень профессиональных и достойных людей, которые будут известны большинству граждан.
«Каждый должен быть авторитетным в своей отрасли, и за каждым будут стоять миллионы», – сказал Бондарь.
По его словам, он советует всем пойти на выборы, потому что если не ходить, то в стране ничего не изменится.
«Власть будет знать, в каком селе люди поехали на заработки, кого нет на местах. Такие списки будут, и по ним могут поработать с председателями сельских советов, депутатами и комиссиями. Мы можем оказаться в ситуации, когда много людей, уехавших на заработки или не пришли на выборы, отдают свой голос за тех, кто сможет этим манипулировать», – убежден гость программы.