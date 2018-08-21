Нардеп обвинил министра Омеляна в самопиаре

Все заявления о прекращении железнодорожного сообщения с Россией – простой пиар. Нам четыре года рассказывали что это сделать невозможно. В то время, как теперь власть заявляет, что такая инициатива – ответ на действия РФ в Азовском море. Поэтому этот пиар ничем не поможет стране.

Такое мнение в эфире проекта «Игра Z огнем» на телеканале ZIK высказал народный депутат Украины (партия «Самопомощь») Семен Семенченко.

Он убежден: заявления министра инфраструктуры Владимира Омеляна о необходимости прекращения железнодорожного сообщения с РФ – просто пиар. Поэтому нардеп посоветовал украинцам разобраться, чьи слова приводят к результатам, а чьи – нет.

«На благо государства пойдет только то, что будет доведено до конца. Если мы сейчас воюем то и должны прекратить торговлю с агрессором, остановить пассажирское сообщение с РФ, полностью конфисковать российское имущество, находящееся на территории Украины, сделать так, чтобы дети депутатов и чиновников шли на фронт, как и всех нормальных людей», – заявил Семенченко.

Поэтому, по его словам, после такого ряда мероприятий все, даже те, кто ездит сейчас в Россию, будут совсем по-другому относиться к такой государственной политике.

«Нельзя в течение всех четырех лет войны говорить, что мы не прекратим, транспортировку, а потом рассказывать, что на блокировку Азовского моря отвечаем расторжением железнодорожного сообщения. Это никак нам не поможет. Ведь, во-первых: не будет реализовано, а, во-вторых: это глупость. Люди просто поедут через другие дороги», – убежден нардеп.

Поэтому он отметил: вместе с введением военного положения прекращение пассажирских перевозок было бы очень кстати. В то время, как без других соответствующих мер, такие действия будут бессмысленными.

«Этот пиар никак не поможет стране», – подчеркнул Семен Семенченко.

Как сообщалось ранее, Министр инфраструктуры Владимир Омелян заявлял, что Украина планирует прекратить железнодорожное сообщение с Российской Федерацией.

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