На территории бывшей Восточной Германии работники зарабатывают меньше и работают дольше, – статистика

Работники в бывших коммунистических землях Восточной Германии работают дольше и зарабатывают меньше, чем их соотечественники на западе страны.

Об этом сообщает DPA со ссылкой на федеральные и земельные данные, пишет «Европейская правда».

На территории бывшей Восточной Германии график работников в 2017 году в среднем был на 67 часов длиннее, чем на Западе, свидетельствует статистика.

В то же время годовая валовая заработная плата на одного работника в десяти западных землях составляла чуть более 35 тыс. евро – почти на 5000 евро выше средней заработной платы на востоке.

Западная Германия и бывшая коммунистическая Восточная Германия официально воссоединились в 1990 году, через год после падения Берлинской стены. Экономический разрыв сохранялся на протяжении многих лет после воссоединения, даже когда так называемый сбор солидарности взимался с каждого немецкого налогоплательщика, чтобы помочь стимулировать развитие экономики и инфраструктуры на востоке.

Количество рабочих мест в Германии достигла рекордно высокого уровня во втором квартале 2018 года, что подчеркивает силу рынка труда, который стимулирует рост заработной платы, и потребительский подъем в крупнейшей экономике Европы.

Чрезвычайно длительный цикл экономического роста, который длится уже девятый год, в сочетании с нехваткой людей трудоспособного возраста означает, что во многих компаниях заканчиваются соответствующие кадры.

Коалиционное правительство канцлера Ангелы Меркель планирует принять в этом году закон «Об иммиграции», который призван помочь квалифицированным работникам за пределами Европейского Союза приехать в Германию и подать заявку на работу.

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