На таможнях выявлено нарушений более чем на миллиард гривен

На протяжении января-июля таможни Государственной фискальной службы выявили более 27 тысяч нарушений таможенного законодательства, стоимость предметов правонарушений по которым составляла 1,3 млрд грн.

Об этом сообщил директор Департамента организации противодействия таможенным правонарушениям и международного взаимодействия ГФС Василий Поизд, сообщает пресс-служба ведомства.

По его словам, количество составленных протоколов о нарушении таможенных правил выросло на 55% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, а из незаконного оборота изъяты предметы правонарушений стоимостью свыше 474 млн гривен.

«Чаще всего изымались промышленные товары. За указанный период прекращено незаконное перемещение таких товаров на сумму свыше 236,5 млн грн. Кроме того, изъято транспортных средств стоимостью свыше 115,8 млн грн, продовольственных товаров – 73,5 млн грн, валюты – 48,4 млн грн», – цитирует Поизда пресс-служба ГФС.

Кроме того, по результатам международного взаимодействия за семь месяцев этого года таможни возбудили почти 400 дел о нарушении таможенных правил на сумму 399 млн грн, а также установили неуплату более 16,6 млн грн обязательных таможенных платежей.

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