Москалькова заявила о невозможности обмена Сенцова: хотят новой «правовой формы»

Обмен политзаключенного Олега Сенцова на российских заключенных, которые удерживаются в Украине, невозможен, поскольку у него есть гражданство и России, и Украины, и для этого нужно изменить законодательство.

Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, сообщает Интерфакс-Украина.

«Что касается Сенцова, Штыбликова и тому подобное, у них получилось по факту два гражданства. И согласно украинской Конституции, их граждане выдаче не подлежат на территорию России – так же, как и у нас граждане не подлежат выдаче на другую территорию», – сказала омбудсмен.

По ее мнению, необходимо искать «какую-то новую правовую форму».

В частности, между Россией и Украиной должно быть заключено двустороннее соглашение о статусе лиц с двумя гражданствами.

Москалькова заявила, что нельзя игнорировать тот факт, что сегодня большое количество граждан одновременно имеют паспорта и гражданина России и гражданина Украины.

«Поэтому в соглашении должно быть оговорено, что эти люди признаются гражданами и одного, и другого государства, к ним должны допускаться консулы и уполномоченные по правам человека», – добавила она.

Также российский уполномоченный считает, что надо предоставить гражданам право выбрать себе какое-то одно гражданство и отказаться от другого.

«Есть граждане, которые заявляют о том, что хотели бы выйти из украинского гражданства или российского, но в соответствии с нашим законодательством и украинским, человек под стражей не имеет права выйти из гражданства», – сказала Москалькова.

По ее словам, такой механизм должен быть выработан в результате переговоров МИД двух стран и других компетентных органов.

Как сообщалось, украинский политзаключенный Олег Сенцов голодает в российской колонии уже 100 дней.

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