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вторник, 21 августа, 2018, 14:34 Мир
Microsoft помешала кремлевским хакерам украсть важные данные

Компания Microsoft недавно сорвала попытку аффилированных с российским правительством хакеров похитить данные пользователей из консервативных групп, которые агитируют за развитие демократии и кибербезопасности в мире.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Reuters.

«В понедельник Microsoft сообщила, что недавно сорвала попытку хакеров, аффилированных с российским правительством, украсть данные пользователей из консервативных групп, которые агитируют за демократию и кибербезопасность», – говорится в публикации.

На прошлой неделе отдел по борьбе с дигитальными преступлениями компании, по решению суда, взял под контроль шесть интернет-доменов, созданных группой Strontium, более известной как Fancy Bear или APT28, которые связаны с российским правительством.

По данным компании, злоумышленники создали три фэйковые веб-страницы в интернете, которые похожи на сайты Сената США, Международного республиканского института, который агитирует за демократические принципы в мире, и Института Хадсона, в котором уже состоялись несколько дискуссий по кибербезопасности и который критиковал российское правительство. Российские хакеры присылали с этих веб-страниц электронные письма с требованием ввести свои логины и пароли для входа на указанные сайты, чтобы таким образом похитить данные.
РоссияMicrosoftхакерыкибербезопасностьновости мира
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2018-08-21 15:45 :35