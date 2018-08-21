Лидер Радикальной партии стал лидером по приросту поддержки избирателей в июле

Фаворитом по приросту поддержки избирателей в июле по сравнению с июнем стал лидер Радикальной партии Олег Ляшко.

Таковы результаты опроса, проведенного компанией GfK Ukraine.

Уровень поддержки лидера «Батькивщины» Юлии Тимошенко за этот период, как свидетельствует опрос, остался почти неизменным, зато Святослав Вакарчук продемонстрировал отрицательную тенденцию поддержки украинцев.

В рейтинге среди главных претендентов на президентский пост первое место заняла глава ВО «Батькивщина» с результатом 23,1%. По сравнению с июнем ее популярность среди граждан, которые пойдут на выборы и определились, за кого голосовать, выросла всего на 0,6%.

В то же время Святослав Вакарчук продемонстрировал отрицательную тенденцию поддержки населения. За последние месяцы его уровень поддержки избирателями снизился на 5,7%.

Другие политики в июле по сравнению с июнем имеют положительную тенденцию поддержки избирателей. Существенным выросли рейтинги у Олега Ляшко, Юрия Бойко и Анатолия Гриценко. Если поддержка Бойко и Гриценко увеличилась примерно на 2,5%, то лидером по приросту поддержки избирателей стал Ляшко. Его рейтинг составляет 10,4% и вырос на 3,2%. Всего в президентском рейтинге лидер Радикальной партии занял четвертое место после руководителей ВО «Батькивщина», «Гражданской позиции» и «Оппозиционного блока».

Политический эксперт Марьян Ощановський объясняет стремительный прирост популярности лидера Радикальной партии его активностью.

«Почти все лето, когда все отдыхают, Ляшко непрерывно ездит по регионам и встречается с людьми. Посмотрите, как последние месяцы проводят время другие фавориты предстоящей президентской кампании. Порошенко в основном открывает построеные и отремонтированые за бюджетные средства государственные учреждения и объекты инфраструктуры. Гриценко раздает интервью. Тимошенко «не слезает» с билбордов. И только Ляшко тратит очень много времени и усилий на поездки и живое общение с избирателями, проживающими в разных областях Украины», – отметил эксперт.

Марьян Ощановський обратил внимание на географию поездок лидера Радикальной партии и профессиональную квалификацию людей, с которыми проводил встречи политик.

«Только за два месяца Олег Ляшко побывал от Тернопольщины до Донецкой области, от Черниговщины и до Херсонщины. Политик проводил встречи с людьми абсолютно разного возраста и профессий: от школьников и студентов до работников легкой, сельскохозяйственной и металлургической отраслей», – отметил Марьян Ощановський.

Аудитория, которую своими поездками охватывает лидер Радикальной партии, обеспечивает ему рост поддержки во всех регионах страны, что, соответственно, увеличивает его шансы на победу во втором туре президентских выборов, если политик попадет в него, отмечает эксперт.

«В 2014 году тенденция по сравнению с выборами 2004 и 2010-го годов существенно изменилась. Чтобы стать президентом, необходимо иметь равномерную поддержку граждан во всех областях. Поэтому кандидату, который будет иметь электоральную поддержку только на западе и центре или на юге или востоке, будет очень трудно выиграть во втором туре. Зато, политик, которого поддерживают равномерно в различных регионах, будет хорошие шансы на победу», – так эксперт объяснил, почему, по его мнению, Ляшко сможет выиграть на президентских выборах, если пройдет во второй тур.

Отметим, в течение двух месяцев лета лидер Радикальной партии побывал в ряде областей – Киевской, Житомирской, Ровенской, Хмельницкой, Николаевской, Херсонской, Черниговской, Полтавской, Донецкой, Харьковской, Черкасской, Винницкой, Одесской и Тернопольской. Во время поездок Олег Ляшко участвовал в ликвидации последствий стихии в Чернигове и области, посещал строительство учебного корпуса Острожской академии, производство легкой промышленности, деревообрабатывающие предприятия, мебельные фабрики, сиромолочний завод, колбасный и хлебный заводы, фермы для коров и свиней, пасеку, приют для собак, металлургические предприятия, предприятия самолетостроения, производство тракторов и комбайнов, больницы, интернаты, пансионат для незрячих, а также строительство детских садов, школ и спортивных комплексов.

Напомним, согласно исследованию Украинского института социальных исследований имени А. Яременко и центра «Социальный мониторинг» лидерами президентской рейтингов является Юлия Тимошенко, Анатолий Гриценко, Олег Ляшко и Юрий Бойко.

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