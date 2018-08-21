Луценко в Луцке объявил войну «евробляхам»

Главное задание, которое поставили перед прокуратурой Волыни, – ликвидация автоклондайка по ввозу автомобилей на еврономерах.

Об этом сегодня, 21 августа, заявил генпрокурор Юрий Луценко, – сообщили ИA ZIK в пресс-службе прокуратуры области.

«Таможня продолжает находиться под риском постоянных злоупотреблений, а на Волыни процветают автоклондайки с ввоза так называемых «евроблях», прекратить которые – задача номер один», – подчеркнул генпрокурор.

Новый руководитель прокуратуры области Виктор Швыдкий должна сделать все, чтобы удержать в области контролируемой ситуацию с добычей янтаря и прекращением незаконной вырубки лесов, а также, учитывая приближение выборов – сделать все, чтобы правоохранительные органы оставались вне политики.

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