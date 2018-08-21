Курбан-байрам: В Киеве несколько тысяч мусульман раздавали мясо и молились за Украину

Во вторник, 21 августа, в Киеве в мечети «Ар-Рахма» на ул. Лукьяновской, состоялся большой мусульманский праздник Курбан-байрам. Более 3000 мусульман разных национальностей собрались в этот день, чтобы помолиться и повеселиться.

Традиционно в этот день верующие идут на праздничный намаз (молитва) в мечеть и раздают нуждающимся мясо, передает «Информатор».

Курбан Байрам – праздник жертвоприношения, является частью мусульманского обряда паломничества в Мекку. В этот день мусульмане почитают память пророка Ибрахима, который принес в жертву своего родного сына. Пророк является для них символом толерантности, смирения и покорности Богу.

Праздник отмечается по всему миру. Поскольку дата его проведения зависит от лунного календаря, в разных странах отмечать его могут в разное время. Также в этот день празднования состоялись в Одессе, Полтаве, Харькове, Херсоне, Хмельницком, Запорожье и в других городах по всей Украине. Организовали праздник Духовное управление мусульман в Украине.

По традиции, на рассвете мусульмане пришли в мечеть к утренней молитве в новой и опрятной одежде. Присутствующие на празднике люди рассказали, что молились также и за мир в Украине. После утреннего ритуала в этот день верующие организуют развлекательную программу: семейный фестиваль, проводят ярмарку восточных сувениров, угощают прихожан вкусностями восточной кухни. Празднования продлятся еще три дня.

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