Коллегия присяжных по делу об убийстве Бузины под крики «Ганьба» приняла присягу

Нарекания на нарушения процессуальных норм с обеих сторон, не рассмотренное ходатайство об отводе судей и отклоненное прошение об увольнении секретаря. Шевченковский райсуд столицы продолжает слушать дело об убийстве писателя и публициста Олеся Бузины. Сегодня коллегия присяжных составила торжественную присягу, но сделала это под возгласы «Ганьба!».

Об этом шла речь в программе новостей «Первые о главном» на телеканале ZIK.

Прокурор опоздал, и заседание началось с 20-минутной задержкой. Первыми слово взяли адвокаты и заявили, что судейская коллегия не легитимна, поскольку не рассмотрела на предварительном слушании ходатайство о своем отводе, и предложили избрать новый состав присяжных.

«Присяжные не были отобраны компетентным судом в установленном законом порядке, а сторона защиты была лишена возможности задавать вопросы присяжным», – сказал адвокат Андрей Федур.

Несмотря на это суд оставил предварительно согласованных присяжных, которые начали зачитывать присягу. В это время в зале начали кричать "ганьба" и требовать справедливого суда.

Людей, которые пришли поддержать обвиняемых, возмутило, что присяжные читают документы, на которых уже имеется их подписи. Адвокаты подчеркивают: секретарь нарушил процессуальность заседания и дал присягу на подпись во время перерыва.

«Привели к присяге присяжных, которые уже ранее подписали присягу. Честно говоря, я не понимаю, что вы делаете, ваша честь, я не понимаю, что делает мой процессуальный оппонент», – подчеркнул Федур.

Не доволен работой судебного распорядителя и прокурор, поэтому попросил для него отвода.

«Секретарь судебного заседания в перерыве общался с присяжными, но не понимаю для чего, а также, какие документы он давал – тоже не понимаю. Поэтому я считаю, что эти обстоятельства указывают на определенную предвзятость секретаря», – комментировал прокурор Александр Жила.

Суд отказал в ходатайстве обвинения и назначил следующее заседание на 26 сентября. Тогда должны начать рассматривать дело по существу.

Напомним, Шевченковский районный суд Киева определил пять присяжных для рассмотрения дела об убийстве публициста Олеся Бузины, которого застрелили в апреле 2015 года возле собственного дома. За месяц правоохранители задержали двух подозреваемых – Дениса Полищука и Андрея Медведько. Им инкриминируют умышленное убийство и незаконное хранение оружия. Обоим грозит пожизненное заключение.

Антон Коцуконь, Александр Фенько, «Первые о главном»

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