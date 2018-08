Канада обеспокоена состоянием Сенцова и призывает РФ освободить его

Канада очень обеспокоена состоянием здоровья незаконно заключенного в России режиссера Олега Сенцова и призывает РФ освободить украинца.

Об этом в своем Twitter во вторник написала глава МИД Канады Хрыстя Фриланд.

«Украинский режиссер Олег Сентцов голодает уже 100 дней, призываем Россию освободить украинских политзаключенных. Канада очень обеспокоена его состоянием. Мы призываем Россию освободить его», – написала Фриланд.

Russian filmmaker #OlegSentsov has been on a hunger strike for 100 days now, calling on #Russia to release Russian political prisoners. Canada is very concerned about his condition. We call on Russia to free him. #FreeSentsov